أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 تشرين الثاني 2020

A + A -

نداء الوطن: خفايا

بينما يعاني المزارعون سنوياً من أزمة تصريف انتاج زيت الزيتون ويضطرون الى تكديسه في الخوابي، فوجئوا نهاية الاسبوع الماضي بقرار غير معلل للوزير المختص يمنع التصدير إلى الخارج إلا بقرار منه.

سألت جهات رقابية كيف لمدير عام عُيّن أخيراً أن ينال إجازة جامعية بإدارة الأعمال من إحدى جامعات الشمال وهو لم يزر الجامعة إلا مرات نادرة.

اللواء: أسرار

همس

إستبعدت أوساط مطلعة إنجاز تأليف الحكومة سريعاً، بعدما تعددت الجهات المتدخلة، وكثر الطباخون، وتضاربت المصالح مع مطالب الأطراف الحزبية، ونسفت كل معايير حكومة الإختصاصيين!



غمز

أكدت معلومات ديبلوماسية وصلت إلى بيروت أواخر الأسبوع وجود عدد من شخصيات الصف الأول في العمل السياسي على لائحة العقوبات المقبلة، وأن جبران باسيل كان بمثابة أول الغيث !



لغز

وجهت جهات محيطة برئيس التيار الوطني الحر سهام الإتهامات لعدد من الشخصيات المسيحية الناشطة في اللوبي اللبناني في واشنطن بإعداد الملفات التي إستند إليها قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على باسيل!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت سفارات أوروبيّة أمام إشارات النائب جبران باسيل لملفات أخرى غير العلاقة بحزب الله في سياق المفاوضات الأميركيّة لتفادي العقوبات وحاولت معرفة ما إذا كان ملف النازحين السوريين وملف ترسيم الحدود من بينها.



كواليس

قالت جهة دبلوماسية إن هناك فرقاً بين التريث التقليديّ الروسيّ والصينيّ في تهنئة الرئيس الأميركي المنتخب بانتظار صدور النتائج الرسميّة ومواقف لحلفاء أميركا في المنطقة اعتادوا الإسراع بتهنئة الرئيس الأميركي المنتخب ويتريّثون اليوم وفي طليعتهم السعودية.

الجمهورية: أسرار





مفاجأة في إحدى الإنتخابات الحزبية

من المتوقع أن تشهد إحدى الإنتخابات الحزبية الفرعية مفاجأة في الوسط السياسي بفعل ظاهرة جديدة لم تشهدها أحزاب أخرى.

بيان شديد اللهجة

تستعد مجموعة من قادة الطوائف لإصدار بيان شديد اللهجة يتناول أحداثاً تشهدها دولة غربية ويسجل موقفاً يدين ما حصل.

جدول أعمال مكثف

نُقل عن دبلوماسي جديد أنه فوجىء بجدول أعمال مكثف تركه سلفه وعليه العمل ليل نهار من أجل تأمينه كاملاً.