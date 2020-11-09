مشرفية ممثلاً لبنان في دمشق

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الأخبار: بعدَ التقرير الذي نشرته «الأخبار» عن خفض لبنان تمثيله في مؤتمر عودة النازحين الذي سيُعقد في دمشق (راجع عدد الجمعة 6 تشرين الثاني 2020) يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحرّكت الاتصالات وجرى الاتفاق بينَ رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تكليف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بتمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين.

وعلمت «الأخبار» أن القرار السابق للدولة اللبنانية بتكليف سفير لبنان في دمشق سعد زخيا بالحضور وحيداً أثار استياء عدد من القوى السياسية، إضافة إلى تشكيله مفاجأة للجانبين الروسي، راعي المؤتمر، والسوري، المعني الأول به. وتحدّث معلومات عن أن الجانب الروسي بعث برسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالباً إليه لعب دور إيجابي، وسائلاً إمكان إرسال وفد نيابي الى المؤتمر، قبل تعديل القرار وتكليف مشرفية بتمثيل لبنان.