أحمد الحريري للقوات: تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية تعبيد طريق الحكيم إلى بعبدا

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رد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، على رد "القوات اللبنانية" عليه، بخمس تغريدات عبر "تويتر" استهلها بالقول: "إلى الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية: سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي "نحنا قدا" على الرئيس سعد الحريري والأكاذيب التي يسوقها يوميا، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به أمس الوزير السابق حاصباني".

أضاف سائلا: "كيف يمكن أن تفسروا قول حاصباني إن الرئيس الحريري رفض أن يسمع ما قاله له الناس: "ما بدنا ياك". وهل هذا يقع في سياق التحليل أم في سياق من ينصب نفسه ليكون ناطقا باسم الناس ومدخلا للطعن بصدقية تمثيل الحريري التي تدركها قيادة القوات وتعرف وقائعها على الأرض قبل أي طرف أخر".

وتابع: "وكيف يمكن للدائرة الاعلامية أن تفسر حملة نواب القوات بشأن تشكيل الحكومة، والإصرار على أن الرئيس الحريري يقوم بتشكيل حكومة محاصصة، وصولا إلى القول إن الاعتذار عن التشكيل أفضل من تأليف الحكومة؟".

واستطرد: "لقد صرح الرئيس الحريري غير مرة أنه يعمل لحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وأنتم تصرون على رميه يوميا بسهام المحاصصة، وتفترضون أن تعطيل تشكيل الحكومة سيفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة".

وفي التغريدة الخامسة ختم: "وليس سرا على أي لبناني أنكم تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية قلب الطاولة التي لن تقلبها مع الأسف انتخابات مبكرة تعبد طريق الحكيم إلى بعبدا".