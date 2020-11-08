living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحمد الحريري للقوات: تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية تعبيد طريق الحكيم إلى بعبدا

8
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، على رد "القوات اللبنانية" عليه، بخمس تغريدات عبر "تويتر" استهلها بالقول: "إلى الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية: سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي "نحنا قدا" على الرئيس سعد الحريري والأكاذيب التي يسوقها يوميا، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به أمس الوزير السابق حاصباني".

أضاف سائلا: "كيف يمكن أن تفسروا قول حاصباني إن الرئيس الحريري رفض أن يسمع ما قاله له الناس: "ما بدنا ياك". وهل هذا يقع في سياق التحليل أم في سياق من ينصب نفسه ليكون ناطقا باسم الناس ومدخلا للطعن بصدقية تمثيل الحريري التي تدركها قيادة القوات وتعرف وقائعها على الأرض قبل أي طرف أخر".

وتابع: "وكيف يمكن للدائرة الاعلامية أن تفسر حملة نواب القوات بشأن تشكيل الحكومة، والإصرار على أن الرئيس الحريري يقوم بتشكيل حكومة محاصصة، وصولا إلى القول إن الاعتذار عن التشكيل أفضل من تأليف الحكومة؟".

واستطرد: "لقد صرح الرئيس الحريري غير مرة أنه يعمل لحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وأنتم تصرون على رميه يوميا بسهام المحاصصة، وتفترضون أن تعطيل تشكيل الحكومة سيفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة".

وفي التغريدة الخامسة ختم: "وليس سرا على أي لبناني أنكم تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية قلب الطاولة التي لن تقلبها مع الأسف انتخابات مبكرة تعبد طريق الحكيم إلى بعبدا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout