كيف رد قيومجيان على أحمد الحريري ؟

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غرد الوزير السابق للشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان رداً على أحمد الحريري قائلاً :

العزيز أحمد الحريري ,

شيلو هالمسلة من تحت باطكم والتي يبدو انها تنعركم نعراً شديداً يؤثر على تفكيركم السليم والمنطقي

رهاننا الوحيد على حكومة مهمة من اخصائيين مستقلين لا يخضعوا لمشيئة المراجع السياسية

جدول اعمال معراب الوحيد ومشروع سمير جعجع هو بناء دولة فعلية سيدة حديثة وخالية من الفساد.

حبذا لو تقفوا بالمرصاد فعلاً ضد من تسايرونهم في مشروع تحلل الدولة واقتسام حصصها وهيمنة حزب الله عليها.

اللهم أبعد عنا ظلم ذوي القربى...