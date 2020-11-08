التيار في استراليا يعرب عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة الأميركية

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بيان صادر عن التيار الوطني الحر في استراليا

الأحد 8 تشرين الثاني 2020

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يُعرب التيار الوطني الحر في استراليا عن استنكاره الشديد وشجبه لقرار الولايات المتحدة الأميركية الجائر بفرض عقوبات على رئيسه المهندس والوزير جبران باسيل. وما يدعو الى الإستغراب هو أن تجد الإدارة الأميركية الوقت لتسديد طعنة أخرى الى لبنان، فيما بدأت تحزم حقائبها استعداداً للرحيل، غير مأسوف عليها. ويذكرنا تصرفها الأرعن هذا بمراحل سوداء حسبنا انها ولّت الى غير رجعة، حين عمَد أمثال دين براون وهنري كيسنجر الى النيل الوقح من سيادة لبنان وحرية شعبه ومصالحه الوطنية.



ليس الوزير جبران باسيل بحاجة لشهادة أحد، حين يتعلق الأمر بنظافة الكف فيما يتعلق بممارسة السلطة والشأن العام. والتيار الذي يرؤسه باسيل هو أول المطالبين بمحاربة الفساد وكشف المتورطين واسترداد حقوق المواطنين من خلال التدقيق الجنائي الموعود. ويا لها من صدفة أن يتزامن القرار الأميركي مع نزول التيار في لبنان الى الشارع، للمطالبة باستمرار التدقيق وازالة العراقيل المصطنعة من امامه.



يحيّي التيار في استراليا مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم والوثائق التي استندت اليها، في اتخاذ قرارها المجحف.، تمهيداً لإحالة القضية الى القضاء اللبناني. والرئيس يعرف، كما اكثرية اللبنانيين، ان القرار سياسي بامتياز،يفتقر الى ادلة ملموسة، بل هو رد انتقامي على رفض باسيل الإنصياع للإملاءات والأوامر التي تشكل خطراً على وحدة لبنان وسلمه الأهلي.



ويهيب التيار بأعضائه ومناصريه أن يترفّعوا عن الردّ على حملات الافتراء الشتائم ، التزاماً منا بمناقبية التيار وتوجيهات رئاسته. كما يدعو وسائل الإعلام الى التعامل بموضوعية مع مجريات الأمور في الوطن الأم، ومن ضمنها الهجوم الأميركيي الأخير على رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني.



وختاماً يُؤكد التيار في استراليا دعمه المطلق لرئيسه المهندس جبران باسيل، واستعداده الدائم للنضال السلمي من أجل سيادة لبنان واسترجاع حقوقه وسلامة الأحرار فيه.





الرئيس

شربل راضي.