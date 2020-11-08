أحمد الحريري : يستطيع جعجع ان يحلم بالرئاسة .. و لكن لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب

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غرد أحمد الحريري على تويتر قائلاً :

يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول ... لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي ، وسنكون بالمرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب.

الى كل الاصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا نقول ... نحن قدا في كل زمان ومكان والاخبار الكاذبة لن تبدل من الحقيقة في شيء

نواب ووزراء سابقون في القوات اللبنانية ينشطون على خط التهجم ضد الرئيس الحريري في حملة يتم ادارتها من معراب . من الحاصباني الى قيومجيان الى الصديقة مي الى موقع مين قدا