ماذا قال نقيب الأطباء عن الوضع الصحي والإقفال العام؟

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امام تزايد اعداد اصابات الاطباء بوباء كورونا والتي بلغت ١٧ حالة في العناية الفائقة و٣ وفيات واكثر من مئة حالة في الحجر المنزلي، وأمام ارتفاع اعداد المصابين من الطاقم التمريضي والاستشفائي، طالب نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف الطاقم الطبي بأخذ المزيد من الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتحاشي الاصابة بالعدوى.

وتقدم النقيب ابو شرف بتعازيه الحارة الى عائلة الطبيبة فردوس صفوان التي توفيت اول من امس سائلا الله ان يلهم ذويها وانسباءها الصبر والسلوان.

وطالب كل المستشفيات الخاصة والحكومية بتجهيز اقسام وغرف خاصة بالكورونا وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية حفاظا على صحة العاملين فيها والمواطنين على حد سواء، مؤكدا ان الاطباء والممرضات والممرضين يقفون في الصف الامامي لمعالجة المرضى وعلينا المحافظة عليهم ليتمكنوا من الاستمرار بالقيام بعملهم ومعالجتنا.

من جهة اخرى اعتبر ابو شرف ان ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول ابدا خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت اقول اجرامية في حق بعضنا البعض. من هنا ضرورة العودة الى الاقفال التام بالتنسيق مع القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية ريثما تعود الأمور الى مستوى مقبول، وتقديم مساعدات مادية الى الذين هم بأمس الحاجة اليها والطلب الى القوى الامنية والبلديات تنفيذ القرارات الحكومية بشكل صارم.