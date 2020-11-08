عناوين الصحف ليوم الأحد 8 تشرين الثاني 2020

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الديار: أعنف منافسة في تاريخ أميركا بين المرشحين الجمهوري والديموقراطي... بايدن يعلن فوزه وترامب يشنّ حرباً قضائية

عون يدافع عن باسيل بطلب «المستندات» من «الخزانة الأميركية» لتسليمها للقضاء اللبناني... وواشنطن قد ترفض

الأنباء الكويتية: تحرك رمزي بالسيارات لـ «التيار» في «بعبدا»: ضرورة المضي قدماً في التدقيق الجنائي

عداد التشكيل متوقف.. وعون يطالب أميركا بالأدلة وراء العقوبات على باسيل

الشرق الأوسط: بايدن يدعو للوحدة في خطاب النصر

بنسلفانيا أمنت له الفوز ونيفادا عززته... وحملة ترمب متمسكة بالمسار القضائي

النهار: مناخات مشدودة حكوميّاً وسياسيّاً بعد العقوبات