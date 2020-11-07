مستشفى الحريري: شفاء 5 مصابين وحالتا وفاة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، تسجيل حالتي وفاة، وشفاء 5 مصابين، ونقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتيهما.

وفي ما يأتي نص التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 623 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسنها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.



- حالات وفاة: 2.