عاجل - الرئيس عون طلب الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى توجيه اتهامات الى النائب باسيل

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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه ، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن ، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل ، مشددا على تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتا الى انه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً الى اجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر اي معطيات حول هذه الاتهامات.