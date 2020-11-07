تهريب الأدوية المدعومة تابع... مخبأة بمكبرات الصوت!

A + A -

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار الحدّ من عمليّات تهريب الادوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية -نظراً لحاجة المواطنين اليها-لما له من انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة.

بتاريخ 06-11-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كميّة من الأدوية الى مصر كانت مخبّأة داخل مكبّر صوت، وتوقيف المدعو:

ا. ع. (مواليد عام 1968، مصري)

وقد ضبط بحوزته /100/ ظرف Panadol، /42/ ظرف Colchicine، /19/ ظرف Solpadeine،/12/ ظرف Lasix، و/6/ مظاريف Sabril.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، أفاد بأنه استلم مُكبّر الصّوت من أحد أصدقائه المصري الجنسيّة من دون ان يعلم ما يوجد بداخله، وطلب مِنهُ نقل المكبّر إلى ذويه في مصر.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.