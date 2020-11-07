مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر يستنكر العقوبات على باسيل

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يعرب مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر عن اسفه للمستوى المتدني من الخطاب لدى البعض، لكنه يراه في اطاره الطبيعي حين تُعرف الغايات والاهداف المشبوهة والمعروفة، ويستنكر ويشجب في سياقها التهجم الممنهج الذي تعرض ويتعرض له رئيس التيار الوطني المهندس جبران باسيل.

ويعتبر المجلس ان هذه الحملة المعروفة الاهداف لدى القاصي والداني تجاه رئيس التيار لا تستند الى دلائل على الاطلاق وهي ليست سوى لذر الرماد في العيون، ومحاولة رخيصة لتشويه صورة رئيس التيار ومشروعه الوطني النبيل.

ويختم المجلس ان هؤلاء المشبوهين لا يحق لهم اعطاء الشهادات بالوطنية او تقييم اصحاب الايادي البيضاء ولا ينطبق عليهم سوى المثل "اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل".