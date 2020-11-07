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عناوين الصحف ليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020

7
NOVEMBER
2020
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الأخبار

أميركا برأسين!
ترامب يتحضّر لولاية ثانية... وبايدن لعمليّته الانتقالية: أميركا بين رئيسيْن
باسيل لم يَخضعْ... فعوقِب
‫كورونا: لبنان يتجاوز الصين بعدد المصابين!
‫كهرباء الطاقة المتجددة: لبنان قادر على توفير ثلث حاجاته

البناء

ترامب يلفظ أنفاسه الرئاسيّة الأخيرة معانداً التسليم…وبايدن يستعدّ لخطاب النصر اليوم
عقوبات أميركيّة على باسيل في توقيت مستغرَب...الترسيم أم لغم للإدارة الجديدة؟
التشكيلة الحكوميّة في غرفة الإنعاش... ولقاءات الرئيسين أوكسجين للتنفس الاصطناعيّ

اللواء

عقوبات مالية أميركية على باسيل.. وماكرون يتدخل لانتشال التأليف من الهاوية!
حزب الله يتضامن.. وتباين داخل التيار العوني.. وجنبلاط يربط بين كلام الأسد عن المصارف والتحقيق الجنائي

الجمهورية

واشنطن: سنواصل محاسبة السياسيين
لماذا العقوبات على باسيل؟
ماكرون يتدخل عجلوا بالحكومة...وباسيل عــن العقوبات: لن تخيفني

الديار

مساعي تشكيل الحكومة مجمدة: هل انقلب سياسيو لبنان على المبادرة الفرنسية؟
عقوبات أميركية على الوزير باسيل بتهمة الفساد واستغلال موقعه لمصالحه

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