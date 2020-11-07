أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020

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البناء

خفايا

علّق سفير أوروبي في بيروت على العقوبات الأميركيّة التي استهدفت النائب جبران باسيل بالتوقف أمام استنادها لقانون ماغنتسكي الخاص بالفساد من دون قضية فساد، والاكتفاء بربطها بالعلاقة بحزب الله ليستنتج أن الهدف هو حرمان الادارة الاميركية الجديدة من فرصة رفع العقوبات من دون مسار قضائي طويل ما يعني مع توقيت العقوبات أنها ضمن سلة خطوات لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمسار خسارة الانتخابات وزرع الألغام في طريق الإدارة المقبلة. وهذا ما يفسّر اعتراض ديفيد هيل عليها.

كواليس

سخرت مراجع رياضية إيرانية من الخبر الذي نشرته صحف كيان الاحتلال ونقلته عنها صحف ومواقع في المنطقة والذي يقول بمشاركة وفد إيراني رياضي في مباريات تجري في كيان الاحتلال. وقالت المراجع الرياضية إن وضع تمنيات الكيان مكان الوقائع لترويج مناخات التطبيع لا يغير من حقيقة موقف إيران الثابت والذي تعتمده كل الهيئات الإيرانية الرسمية والأهلية الرافض لكل شكل من أشكال الاعتراف بالكيان والتطبيع معه، مستغربة نقل الخبر عن مصادر الكيان من صحف عربية ولبنانية.

الجمهورية

كشفت مصادر دبلوماسية أن العمل جار على توثيق ملفات لمجموعة من سياسيين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الاميركية، وأن كثيراً من المعنيين يحاولون معرفة اذا كانت أسماؤهم مدرجة عليها.

إعتبرت إحدى المرجعيات الاقتصادية أن هناك تلاعباً في عداد الاصابات بفيروس كورونا خدمة للإقفال العام.

اللواء

همس

لاحظ مراقبون دبلوماسيون غياب أية إشارات لدور دولة كبرى، قيل انها كان لها ما لها في الانتخابات الرئاسية الماضية.

غمز

يدور النقاش في بيئة حزب بارز حول كيفية الاستفادة من استراتيجية قيد الاعداد تجاه لبنان والمنطقة.

لغز

وضعت قيادة حزب مسيحي يميني في أجواء عقوبات ماغنيتسكي، تجاه شخصيات لبنانية، واتخذت تدابير عاجلة لمنع اي احتكاك في الشارع.