الذكرى السنوية الأولى لغياب الوزير ميشال إده

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بكثير من الحنين والوفاء والمحبة والاحترام والتقدير، أحيت المؤسسة المارونية للانتشار الذكرى الأولى لرحيل مؤسّسها ورئيسها الفخري الوزير ميشال إده بقداس إلهي، ترأسه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بمشاركة أفراد العائلة، صباح الخميس في 5 تشرين الثاني في الصرح البطريركي – بكركي.

وكانت مناسبة لاستذكار جميع الأعضاء المؤسّسين الذين غابوا، بعدما أعطوا المؤسسة المارونية للانتشار منذ نشئتها الكثير من قلبهم وفكرهم ودعمهم المادي والمعنوي. وقدّمت القرابين عن أرواح المؤسّسين، جورج افرام، وفريد روفايل، وأنطوان الشويري، وأنطوان تابت، وبشارة كلّاسي، وسامي مارون، وعيد الشدراوي وميشال أبي نادر، بمشاركة عائلاتهم.

وقد جدّدت المؤسسة المارونية للانتشار التزامها بالمهمة التي كلّفتها بها البطريركية المارونية بشخص البطريرك الكبير الراحل مار نصر الله بطرس صفير، وعاهدت الراحلين من صفوفها، الذين كانوا مشاعل وقدوة وفاعلي خير وأصحاب رؤية وطنية وإرادة عطاء وخدمة، بالسير على خطاهم في ربط الانتشار اللبناني في العالم بوطنه الأم الذي يحتاج كثيرًا إلى أبنائه، خصوصًا في هذه الفترة من تاريخ لبنان التي تشهد تحدّيات وجودية دقيقة.

شارل جورج الحاج