هذا ما قاله شينكر عن عقوبات باسيل... وهذا ما ستستهدفه من موارده المالية

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اعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكير للـLBCI ان العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار، مؤكداً ان الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي.

واعتبر شينكر ان هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا، وردا على سؤال حول ما اذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة قال شينكر "انا لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة".