باسيل على لائحة العقوبات الاميركية

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أدرجت الخزانة الاميركية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات بناء على قانون ماغنتسكي.
هذا ما جاء في النصّ على موقع وزارة الخزانة الأميركية:
BASSIL, Gibran (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran Gerji (Arabic: جبران جرجي باسیل); a.k.a. BASSIL, Gebran Jerji; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street, Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].