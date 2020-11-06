وزير الصحة في بعبدا .. وهذا ما كشفه بعد لقاء الرئيس

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أكد وزير الصحة العامة حمد حسن أن "موضوع الاقفال العام قيد البحث ونتمنى أن تكون المعطيات المدنية مغايرة لنتمكن من الابتعاد عن قرار الاقفال العام الا أنه شر لا بد منه".



وأضاف حسن، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ان "هناك توصية من قبل اللجان المعنية بالاقفال العام ولكنه مكلف جدا والمطلوب ليس المس بهيبة الأجهزة وعلينا ايجاد طريقة لانجاح الاقفال العام قبل تنفيذه".



وأوضح أن "استشرنا الرئيس للحؤول دون الوصول الى وضع كارثي أو لايجاد طريقة للتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لتنفيذ قرارات الاقفال الجزئي ".



ولفت حسن الى ان "اعداد اصابات كورونا تفوق قدرة النظام الصحي ونطلب من المستشفيات رفع جهوزيتها ونطالب بحقوقها والاقفال الجزئي لم يؤد الى معطيات مشجعة وقرار الاقفال العام جريء ويحتاج الى تعاط جدي".