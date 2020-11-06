إصابات جديدة للكورونا في قضاء الكورة

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :
- أنفه 1
- راسمسقا 2
- المجدل 1
- بتوراتيج 2
- رشدبين 2
- دده 1
- بصرما 1
- بطرام 1
- كفرقاهل 1
- النخلة وحارة الخاصة 2
- قيد التحقق 3
ودعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة". كما ناشدت المصابين"بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.