هادي حبيش في جلسة مطولة امام القاضي

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استمع قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في جلسة مطولة، الى افادة النائب هادي حبيش في الدعوى المقامة ضده من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم القدح والذم، وذلك في حضور نقيب المحامين في الشمال محمد المراد ووكيل حبيش المحامي مروان ضاهر والمحامي ربيع الفخري عن هيئة القضايا في وزارة العدل والمحامي رولان عواد عن المدعية القاضية عون.



وبعد انتهاء التحقيق الذي استغرق 3 ساعات، تقرر إرجاء الجلسة الى يوم الجمعة المقبل، افساحا في المجال أمام المصالحة بين الطرفين.



كما طلب القاضي بيرم من الجهة إبراز الفيديو الذي يتضمن تصريح النائب هادي حبيش الذي ادلى به امام قصر العدل قبيل الجلسة والذي أبدى فيه اعتذاره من السلطة القضائية.



ولدى مغادرته قصر العدل، عبر النقيب المراد عن ارتياحه لأجواء الجلسة، وقال:"جئنا لنؤكد مجددا احترامنا للسلطة القضائية والحفاظ على العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة".