توقيف تاجر مخدرات في عاليه

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

بعد توفر معلومات عن قيام السوري (غ.ش) بترويج مخدرات وعملة مزيفة، وبناء لاشارة القضاء، قامت دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيفه في محلة سوق الغرب - عاليه، وضبطت داخل منزله كميات من المخدرات المُعدّة للترويج والعملات المزيفة من فئة ٥٠ الف و ٢٠ ألف ليرة لبنانية، ورمانة يدوية، وأجهزة هاتف خلوي كان يستخدمها في عملياته. وتبين أنّ إقامته في لبنان منتهية الصلاحية.

اعترف الموقوف بما نسب اليه وأُودع مع المضبوطات القضاء المختص بناءً لإشارته.