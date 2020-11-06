هل تستمر الامطار؟.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية. وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الطقس متقلبا خلال الأيام المقبلة.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، يتحول تدريجيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار محلية اعتبارا من بعض الظهر.



- الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، في الداخل من 11 الى 16 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد، يسوء على الجبال اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,02

- ساعة غروب الشمس: 16,41