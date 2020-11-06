الأبيض: العداد يتسارع.. ارقام، لكن خلفها يكمن اهل واصحاب!

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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي عبر تويتر قائلاً: "يتسارع العداد. تخطت حالات الكورونا عتبة الالفين حالة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

تتأخر الوفيات الناتجة عن هذه الاصابات مدة ٣-٤ أسابيع، وتؤدي اصابة واحدة من كل ١٢٥ اصابة في Flag of Lebanon إلى الوفاة. يرتفع الرقم الى واحد من كل عشرة اصابات عند المتقدمين في السن. ارقام، لكن خلفها يكمن اهل واصحاب."

يتسارع العداد. تخطت حالات الكورونا عتبة الالفين حالة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

تتأخر الوفيات الناتجة عن هذه الاصابات مدة ٣-٤ أسابيع، وتؤدي اصابة واحدة من كل ١٢٥ اصابة في 🇱🇧 إلى الوفاة.

يرتفع الرقم الى واحد من كل عشرة اصابات عند المتقدمين في السن. ارقام، لكن خلفها يكمن اهل واصحاب.