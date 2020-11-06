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عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2020

6
NOVEMBER
2020
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الأخبار

ترامب مُحقّقاً نبوءته: أنا أو الفوضى!
الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين!
عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟
‫شورى الدولة: مرسوم التمديد لسوليدير باطل
‫لبنان يخفّض تمثيله في مؤتمر النازحين في دمشق: خوف من العقوبات!

البناء

بايدن ينتظر إعلان الفوز.. وترامب لوقف العدّ.. والأسد: فقدان ودائع السوريّين في لبنان
الحريري اليوم في بعبدا ومحاولات لتدوير الزوايا يرعاها برّي ويديرها إبراهيم
اللبنانيّون ينشغلون بفضيحة تخزين الطحين... ولغز التدقيق الجنائيّ... وكورونا

 

اللواء

بعبدا تتحصّن «بالتحقيق الجنائي» لحماية خيارات باسيل
جنبلاط وفرنجية يكشفان أوهام العروض.. وإصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ2000 يومياً

 

الجمهورية

التأليف يتعثّر بالأسماء المسيحية
ما قصة الملياري دولار؟
بورصة التأليف كالدولار.. وإلحاح لالتزام الــمركزي قرار التدقيق

 

الديار

«الكمائن» السياسية والاقتصادية تفرمل الحكومة: الحريري «غائب عن السمع»
اسرائيل تحذر الغرب : تحول لبنان الى «دولة فاشلة» يعزز سيطرة حزب الله !
موسكو تتبلغ مشاركة وزير الخارجية عبر «الفيديو» في مؤتمر دمشق للنازحين

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