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بالصور: بعد الزج بإسم باسيل بالدعوى.. توضيح من المحامي معكرون!

5
NOVEMBER
2020
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أصدر المحامي داني معكرون كتابا توضيحاً حول ورود معلومات عن دعوى مقدمة من السيدة لارا منصور أمام القضاء الأميركي بحق عائلتها وقضاة ومسؤولين حكوميين لبنانيين ومنهم السيد الوزير جبران باسيل.

وبعد نزاع قضائي عالق امام المحاكم اللبنانية بين السيدة لارا منصور من جهة واشقائها وشقيقاتها واقاربها من جهة اخرى نسبت فيه اليهم اقدامهم على تزوير توقيع والدها على وكالة لصالحهم بغية حرمانها من حقوقها الارثية.

جري تنظيم اسقاط شامل أمام كاتب العدل في بيروت الأستاذ جورج خوري بحيث جرى التعهد من لارا منصور بواسطة وكيلها بإسقاط الدعوى المقامة أمام القضاء الأميركي بحق عائلتها وبحق مرجعيات حكومية لبنانية وقضائية وهي مفبركة ولا أساس قانوني لها، مقابل الموافقة على إخلاء سبيلها مع زوجها في نظارة شعبة المعلومات بناء على إشارة قضائية في ضوء الإسقاط الشامل والمتبادل الحاصل بين لارا منصور وعائلتها وأبناء عمتها نهى منصور.

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