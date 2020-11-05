مسح وتقويم الملاجئ والتعريفات الموحدة للعنف أولى مواضيع تتناولها المجموعات المعنية بتنفيذ خطة العمل لتطبيق القرار 1325

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نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مجموعتي عمل افتراضية حول "مسح وتقويم الملاجئ" و "التعريفات الموحدة لأنواع العنف"، وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والمنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وشارك في مجموعتي العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنية، وعن منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وأدارت المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر اللقاءين اللذين هدفا إلى توحيد المفاهيم المرجعية المتداولة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإلى مسح ووضع معايير تقويم الملاجئ المخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري.