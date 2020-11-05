الاعتداء على طبيب وزوجته الحامل!

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تعرض الطبيب (ع.د.) وزوجته الحامل الى الاعتداء بالضرب من قبل ثلاثة شبان في عيادة الطبيبة النسائية (س.ش)، في المنية، ما ادى الى اصابته بكسر في يده.

وفي التفاصيل، انه اثر انتظار زوجة الطبيب ع.د.، لاكثر من ثلاث ساعات داخل عيادة الطبيبة النسائية، حصل تلاسن بين الطبيبة وزميلها. بعدها، استدعت الطبيبة ثلاثة شبان إنهالوا على الطبيب وزوجته الحامل بالضرب بالعصا، ما ادى الى كسر في يده، استدعى نقله الى مستشفى المنية الحكومي للعلاج.

بعد ذلك، جرى استدعاء الطبيبة الى مخفر المنية إثر دعوى قضائية رفعها الطبيب بحق الطبيبة المعتدية والاشخاص الذين أقدموا على الاعتداء.