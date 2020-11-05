بعد إقدام مواطن على حرق نفسه في بئر حسن .. الضمان الاجتماعي: لا علاقة لنا بالخبر لا من قريب ولا من بعيد

A + A -

أوضحت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد تداول خبر إقدام أحد المواطنين على حرق نفسه امام مركز الضمان في بئر حسن، أن الحادث وقع أمام أحد الأبنية التابعة لإحدى المنظمات الدوليّة في بئر حسن حيث يتجمّع منذ فترة عدد من النازحين السوريين للمطالبة بترحيلهم، مؤكدة أن لا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد.



وتمنت الإدارة على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توضيح الخبر وعدم زجّ إسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الموضوع، وتوخّي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبار "نظراً للأثر السّلبي التي تتركه على المواطنين المتواجدين في مراكز الصندوق لإنجاز معاملاتهم، وعلى مستخدمي الصندوق الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه."