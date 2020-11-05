طقس اليومين المقبلين ... متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم الخميس ويبقى الطقس متقلباخلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة شمال البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2300 متر و ما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من المساء.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا.

– السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الداحلية والجبلية.



– الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية خلال الليل.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية الى جنوبية – شرقية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,00

– ساعة غروب الشمس: 16,43