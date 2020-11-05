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فراس الأبيض: سجلنا الأمس رقما قياسيا جديدا وماذا بعد الإقفال العام

5
NOVEMBER
2020
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قال الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى بيروت الحكومي أن لبنان سجل رقما قياشيا جديدا بعدد الإصابات بكورونا وقال في تغريدات عبر تويتر: " البارحة، وبحسب تقرير @mophleb, تخطت نسبة حدوث الكورونا ٤٠٠ حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد. وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع الى الاماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالبا ارتفاعا اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حاليا في اوروبا وامريكا.
لم تكن بدايتنا مع الكورونا سيئة، حيث سيطرنا على الوباء، ووصلنا الى مرحلة ندرت فيها الاصابات، لكن الصيف اتى، و فتحت الحدود، و اختلط الناس، وعادوا لحياتهم وكأن الفيروس لم يعد معنا. تصرف الكثيرون بقلة مسؤولية، واستخفاف، و سرعان ما عادت الحالات الى الازدياد."
 
وأضاف "الان، يجري النقاش حول ضرورة فرض الاغلاق العام، او تجنب ذلك. هذا النقاش قريبا ستتجاوزه الاحداث. ان الزيادة المضطردة في الحالات، وخروج الوباء عن السيطرة، لن يترك لنا مجالا لممارسة حياة طبيعية، او استعادة حركة اقتصادية، وخاصة بعد ان مست العدوى وآثارها جميع البلدات والاحياء.
 
النقاش المطلوب هو الى متى الاقفال العام؟ وماذا بعده؟ كيف نخفف على الناس آثاره السلبية؟ كيف نتجنب ان نعود اليه بعد بضعة اشهر؟ ما هو الثمن الذي يجب علينا ان ندفعه الان لنتجنب ان ندفع اضعافه في المستقبل؟ نعم، اسئلة صعبة، لكن ضرورية، بدلا من دفن الرأس في الرمال والحلم بواقع افضل."
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