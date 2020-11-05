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المردة: نتمسّك بحقيبتين

5
NOVEMBER
2020
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البناء: أكدت مصادر تيار المردة لـ»البناء» تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية».

 

ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية.

 

واضافت المصادر «أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً».

 

والعقد التي لم تحل بحسب مصادر «البناء»:

 

– حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية.

 

– تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة.

 

– تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.

 

–عقدة إسناد كل وزير حقيبة.

 

– تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي أو من طائفة أخرى، كما تمثيل اللقاء التشاوري.

 

– عقدة التمثيل الدرزي.

البناء
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