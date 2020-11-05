عناوين الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: ترامب لا يرفع الراية البيضاء: أميركا في أزمة

ما بعد ضرب التدقيق الجنائي... خروج آمن لسلامة؟





الديار: التأليف يتعثر مجددا: خلاف مستجد حول توزيع حقائب وتحفظات متبادلة بشأن اختيار الاسماء

اهتزاز اتفاق تبادل الداخلية والخارجية والحريري يتريث بعرض التشكيلة

نداء الوطن: معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة "عضّ أصابع"

"بينغ بونغ" بين السلطة وسلامة للإطاحة بالتدقيق الجنائي





الجمهورية: الحكومة الى مزيد من الإنتظار

بايدن: سنكون الفائزين

البناء: ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض

مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ... ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة... وتبقى الأسماء!/

اللواء: التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان

التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي



the daily star: Biden wins key states, foresees victory in election



l'orient le jour: Première anatomie du vote