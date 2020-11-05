عناوين الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020

الأخبار: ترامب لا يرفع الراية البيضاء: أميركا في أزمة
ما بعد ضرب التدقيق الجنائي... خروج آمن لسلامة؟
الديار: التأليف يتعثر مجددا: خلاف مستجد حول توزيع حقائب وتحفظات متبادلة بشأن اختيار الاسماء
اهتزاز اتفاق تبادل الداخلية والخارجية والحريري يتريث بعرض التشكيلة
نداء الوطن: معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة "عضّ أصابع"
"بينغ بونغ" بين السلطة وسلامة للإطاحة بالتدقيق الجنائي
الجمهورية: الحكومة الى مزيد من الإنتظار
بايدن: سنكون الفائزين
البناء: ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض
مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ... ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة... وتبقى الأسماء!/
اللواء: التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان
التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي
the daily star: Biden wins key states, foresees victory in election
l'orient le jour: Première anatomie du vote