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عناوين الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020

5
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 الأخبار: ترامب لا يرفع الراية البيضاء: أميركا في أزمة

ما بعد ضرب التدقيق الجنائي... خروج آمن لسلامة؟

 

 

الديار: التأليف يتعثر مجددا: خلاف مستجد حول توزيع حقائب وتحفظات متبادلة بشأن اختيار الاسماء
اهتزاز اتفاق تبادل الداخلية والخارجية والحريري يتريث بعرض التشكيلة

 

 

 

نداء الوطن: معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة "عضّ أصابع"
"بينغ بونغ" بين السلطة وسلامة للإطاحة بالتدقيق الجنائي

 

 



الجمهورية: الحكومة الى مزيد من الإنتظار

بايدن: سنكون الفائزين

 

 

 

البناء: ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض
مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ... ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة... وتبقى الأسماء!/

 

 

 

اللواء: التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان
التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي

 

 

 


the daily star: Biden wins key states, foresees victory in election

 

 

 


l'orient le jour: Première anatomie du vote

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