أسرار الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020

A + A -

الأخبار: علم وخبر

السوق مشبعة بالمحروقات

يُتوقّع أن تنخفض أسعار المحروقات في الأسابيع الثلاثة المقبلة بسبب تراجع الأسعار العالمية، ما يعني أن الضغوط ستزداد على الكميات المعروضة في السوق المحلية في ظل توافر كميات كبيرة من المازوت والبنزين في خزانات التجّار وفي خزانات المنشآت النفطية وفي المخازن غير النظامية التي يستخدمها أصحاب شركات أو أفراد للمضاربة على الأسعار. المستهلك لن يستفيد من هذا التراجع في الأسعار، رغم أنه يدفع الكلفة عندما ترتفع الأسعار ويتحوّل المبيع إلى فوضى احتكارية في سوق سوداء، والإفادة الوحيدة ستكون مرتبطة بتوفر هذه المادة بسعر مدعوم.



توظيفات في لجنة الرقابة على المصارف

بحسب الأصول، تُرفع موازنة لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العُليا للموافقة عليها. وقد وافقت الأخيرة على بندَين، يعتبرهما موظفون في اللجنة أنّهما يأتيان في غير توقيتهما. الأول، توظيف 20 شخصاً دفعةً واحدة، مُقسّمين بين 10 موظفين مُسلمين و10 موظفين مسيحيين، من دون توضيح الرؤية التي اعتُمِدَت لتحديد العدد بـ 20، أو أنّه يهدف حصراً إلى «إنجاح» المحاصصة الطائفية. وتسأل المصادر أنّه في ظلّ «وقف التوظيف في القطاع العام، والتحضير لمرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أي انخفاض أعداد المصارف وعدم الحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين في اللجنة، ما الحاجة إلى توظيفات جديدة؟». بالإضافة إلى أنّه، «حين يُوظَّف أفراد جُدد في لجنة الرقابة، يتمّ إرسالهم إلى المصارف أو شركات التدقيق ليخضعوا لتدريبات، أو يجري تدريبهم داخل اللجنة، هل سيكون الأمر مُمكناً في هذه الظروف؟». البند الثاني الذي وافقت عليه الهيئة المصرفية العُليا، هو إعادة تجهيز المكاتب، «بسبب رغبة أحد الأعضاء في تغيير مكتبه كاملاً، وعُضوَين يُريدان إجراء تغييرات جُزئية».

مليار دولار لـ«عوده» و«بلوم»

قال مصرفي بارز إنه يتوقع أن تتم صفقات بيع الوحدات الخارجية لمصرفَي «عوده» و«بلوم»، في مصر والأردن، في الشهرين المقبلين. وأوضح المصرفي أن «عوده» يتوقّع الحصول على نحو 750 مليون دولار من صفقتَي مصر والأردن، بينما يتوقع أن يحصل «بلوم» على نحو 250 مليون دولار من صفقة مصر. وقال إن هذه العمليات ستترافق مع إعادة هيكلة داخل المصرفين للفرق العاملة على هذه الوحدات، إذ يتوقع خروج عدد من كبار الموظفين ضمن تسويات يجري البحث بشأنها بين إدارة المصرفَين والموظفين أنفسهم.

نداء الوطن: خفايا

يقول متابعون إنّ الصراع على حقيبة الصحة كان على أشده كونها الحقيبة الوحيدة التي قد يأتيها "الكاش" من الخارج لمواجهة تحديات جائحة "كورونا".

يتردد أن كتلة فاعلة قد تعلن موقفاً حاسماً من عملية التأليف إذا استمر المنطق التحاصصي السائد وقد تذهب إلى حد إعلانها الخروج من البازار الحكومي.

يقوم وزير معني بخرق قرار الحكومة القاضي بمنع التوظيف، من خلال تعيين مراقبين لوزارته في الأقضية كان آخرها، تعيين اثنين في عكار من المحسوبين على قوى 8 آذار.



اللواء: أسرار



همس

أبدت دولة كبرى، عبر سفيرتها اعتراضا واضحا على ان تؤول وزارة خدماتية كبرى إلى وزير حزب مناوئ للدولة المذكورة!



غمز

كالعادة، يكثر المتملقون من أصحاب «النيات الاستزارية» حول قطب فاعل في العملية الحكومية.



لغز

أدى تسرب أسماء لحزبيين لدخول الوزارة كخبراء اخصائيين إلى خلق «ضغط نفسي وسياسي» على عملية التأليف!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

رجّحت مصادر مالية التوصل لتسوية حول ملف التدقيق الجنائي المالي تقوم على قيام وزارة المال بطلب الوثائق اللازمة للتدقيق لحسابها على أن تتولى الوزارة تسليمها لشركة التدقيق على عاتقها من دون تحميل مصرف لبنان تبعات مخالفة السرية المصرفيّة وتحميل الوزارة للشركة مسؤولية جنائية عن التسرّب الذي يصيب المعلومات المسلّمة لها.

كواليس

قالت مصادر على صلة بتفاصيل المشهد الأميركي الانتخابي إن لجنة عليا مشتركة تضم قادة عسكريين وأمنيين سابقين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تتابع التصادمات بين الأنصار وأن لها فروعاً في مناطق التماس الحساسة تنزل على الأرض لفض النزاعات مع قوات الشرطة.