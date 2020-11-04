الامن العام: دهم محل للخضار والعثور على كمية كبيرة من الادوية

A + A -

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "بتاريخ 4/11/2020 وبعد توفر معلومات حول نشاط بعض المشبوهين في مجال تهريب الأدوية في محلة برج حمود، دهمت دورية من مكتب شؤون المعلومات لدى المديرية العامة للأمن العام محلا للخضار في المنطقة المذكورة يعمل فيه ثلاثة اشخاص من التابعية المصرية وهم (م.س.)، (أ.أ)، (أ.م)، وبنتيجة التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من انواع مختلفة من الادوية الصالحة.



أوقف المصريون الثلاثة بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وختم المحل بالشمع الأحمر وابلغت وزارة الصحة بالأمر.