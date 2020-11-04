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ما حقيقة اصابة ٣٥ شخصاً بفيروس كورونا في عمشيت؟

4
NOVEMBER
2020
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نفت بلدية عمشيت في قضاء جبيل في بيان، اليوم ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن "وجود 35 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بين سكان البلدة وقاطنيها ، مؤكدة ان هذا الخبر "عار من الصحة جملة وتفصيلا" . 


واشار رئيس البلدية الدكتور انطوان عيسى الى ان "عدد المصابين الجدد هو 5 فقط كما ورد في بيان وزارة الصحة، وان عدد ال35 هو عدد تراكمي لمجمل الحالات التي شفي بعضها والبعض الآخر يتابع دوريا من قبل اللجنة الصحية وخلية الازمة في البلدة". 


ودعا عيسى وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الاخبار والتواصل مع البلدية قبل نشر اي خبر منعا لنشر الهلع والخوف بين المواطنين"، مجددا الدعوة للجميع "التزام الاجراءات الوقائية لجهة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع ، وان شرطة البلدية تقوم بواجباتها حفاظا على جميع السكان" .

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