نائبة من أصل لبناني تخسر مقعدها

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خسرت النائبة الأميركية الديمقراطية من أصل لبناني، دونا شلالا، والتي شغلت منصب وزيرة الصحة في فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، مقعدها في فلوريدا بفارق ضئيل أمام المرشحة الجمهورية ماريا إلفيرا سالازار.

وستمثل سالازار، وهي صحافية تلفزيونية سابقة من أصل كوبي، المنطقة الـ27 للكونغرس في فلوريدا، والتي تشمل ميامي والمجتمعات المحيطة في مقاطعة ميامي داد.

وتشتهر شلالا بعلاقاتها الوثيقة مع بيل وهيلاري كلينتون، حيث شغلت منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في عهد الرئيس كلينتون من 1993 إلى 2001، ثم أصبحت فيما بعد رئيسة "مؤسسة كلينتون".!



كما كانت أول لبنانية أميركية تشغل منصبًا وزاريًا في البيت الأبيض، بالإضافة إلى أنها شغلت سابقًا منصب رئيسة جامعة ميامي.



وقالت شلالا، سابقاً، إنها ستعمل مع الكونغرس ووزارة الخارجية للتأكد من أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت.