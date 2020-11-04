خريش استقبلت وفداً من السفارة العراقية في لبنان وبحثت معه في التطورات العامة في البلاد والعلاقات الثنائية‎

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استقبلت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية المحامية مي خريش، المستشار في سفارة جمهورية العراق في لبنان احمد جمال كنهش، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة امجد قاسم محمد.



وتطرق الجانبان الى الاوضاع العامة في البلاد خصوصًا بما يتعلق بمسار تشكيل الحكومة وموقف التيار.



وخلال اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، شكرت خريش باسم التيار، دولة العراق لوقوفها الى جانب لبنان من خلال المساعدات التي قدمتها خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت.



وقد تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق خصوصًا موضوع التبادل الاقتصادي على الصعد كافة.