بعد ساعتين من سرقة السيارة .. هذا ما حصل!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 21-10-2020، ادّعى لدى مخفر النبطيّة في وحدة الدرك الإقليمي أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة سيّارته نوع "مرسيدس c موديل 1997"، مشيرة الى أنه من خلال التحريّات والاستقصاءات المكثّفة التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره بعد ساعتين من حصول عمليّة السّرقة، من تحديد هويّة السّارق ومكان تواجده مع السيّارة المسروقة في محلّة الأوزاعي.



وأوضحت المديرية في بيان أنه من خلال كمينٍ محكمٍ، أوقفت قوّة من المكتب المذكور السّارق وهو على متن السيّارة المسروقة، ويدعى: ح. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)، مؤكدة أنه بتفتيشه والسيّارة، عُثر على كميّة من المخدّرات جرى ضَبطُها.



وقال البيان: بالتحقيق معه، اعترف بما نُسبَ إليه وأنّه كان ينوي بيع السيّارة بعد سرقتها، وقد أعيدت إلى مالكها، وأودِعَ الموقوف القضاء المختصّ بناء على إشارتِهِ.