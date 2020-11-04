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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020

4
NOVEMBER
2020
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 اللواء: أسرار

همس
يجري العمل دولياً على فكرة الحجر الصحي، بحيث يذهب المصابون إلى مخالطة المصابين، دون الاصحاء، على غرار النموذج التشيكي.


غمز
تضع مصارف معروفة شروطاً بالغة التعقيد لفتح حسابات لزبائن، حتى ولو كانت لديهم ملاءة مالية كافية.


لغز

تناهت إلى مسامع الجهات المسموح لها التحرّك، ضمن تدابير التعبئة، ان المحاضر لا تميز بين الفئات المشمولة بقرارات الوزير المختص والمستثناة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

تُحمّل مرجعية سياسية وزيرة العدل ماري كلود نجم مسؤولية التسبب بتعطيل التدقيق الجنائي كونها تبنت رأي هيئة الاستشارات في وزارتها الذي وافق على عقد مع "ألفاريز" يتناقض مع قانون النقد والتسليف.

 

لاحظت أوساط معنية أنّ النائب طلال أرسلان حاول في موقفه التصعيدي أمس، التلويح بإعادة إثارة إشكالية مطمر الكوستابرافا رداً على استبعاده من التشكيلة الوزارية.

 

تثير تصريحات رئيس حزب سياسي استياء حلفائه باعتباره تجاوز "السقف المطلوب" في إبداء اعتراضه.

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