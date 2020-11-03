جوزيف لبكي إلى محبة الله سر (قلم جورج عبيد)

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صعب عليّ الكلام على حبيب اصطفاه مولاه ليمثل أمامه وأنا بعيد عن وداعه. في أدبياتنا المسيحية ليس من وداع. اللقاء سرمديّ بالذي أحيانا بموته ومنحنا الغلبة على موتنا بموته.

الدكتور جوزيف لبكي من طينة الأكابر المطلّين من مداد الروح وثماره. لقد جسّد طيلة حياته ما قاله بولس الأكرم: "أما ثمر الروح فهو المحبة والعفاف والوداعة". كان يعنيه هذا القول، لأنه رأى نفسه مسيحيًّا حيا من بهاء يسوع، يسبح في أنغامه يسير في سبله، يتقوّم بحقّه ويتمنطق بعدله. لم تعن له المراتب لأنها ليست مجالاً للاستكبار، إنها تكليف وليست تشريفًا. لقد وجد نفسه بها خادمًا فعّالاً يحيي الحقّ في إدارة كان عليه أن يتحمّل وزرها لكي تسمو في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة.

منذ انتسابي طالبًا في الجامعة اللبنانيّة، في كليّة الآداب الفرع الثاني، الفنار. كان جوزيف لبكي دربي ورفيقي إلى النجاح. لقد عايشته بحبّ كبير، وعاينته من قماشة الأتقياء والأنقياء المتحررين من زيغ ورغل.

فعليًّا لم أتتلمذ على يديه. المرّة الأولى التي تعرفت فيها عليه كان مديرًا للفرع، ولكنه بدا لي عظيم الفكر، قويّ الحجّة. في دماغه اختزن التاريخ كلّه بدقّة لا متناهية، عايش مراحله كأنه يحييه ويستنطقه، أو يسكبه في يومياتنا في كليّة التفاعل. في نقاش بيني وبينه سالته ماذا يعني التاريخ لكلّ واحد منا؟ جاء جوابه لي توًّا، ليست الأزمنة يا جورج منفصلة. التاريخ أزمنة متواصلة، والأحداث المؤرخة هي الناطقة، وبرأيي لا تزال ناطقة، وإن تبدلت الأدوار والسيناريوات، وحده الجوهر يتكلّم... ثمّ أردف قائلاً لي أنظر يا عزيزي غلى النسل البشريّ، إنه يبدا من مكان، الأنساب تتسلسل من زمن قد يكون قريبًا أو بعيدًا. نحن في لبنان لدينا تكويننا الثابت، لكوننا جزءًا من مدى مشرقيّ، جوهر التكوين لا يزال على طابعه الطائفيّ، وكلّ التكاوين المتراكمة جاءت منسجمة مع هذا اللبوس وموطّدة له، وحين تكوّن لبنان الكبير على أيدي الفرنسيّ انطلقت المحاولات لتحويله مع بعض النخب إلى كيان يستمدّ شرعيته من ذاته فلم نفلح. عشنا الأزمات، اكتوينا بنيراها، مشكلتنا منذ القرن التاسع عشر إلى الآن تكمن في الولاء فماذا إذًا تغيّر؟

كانت واقعيّته تجذبني في تقييمه للوقائع من باب خبرته التأريخيّة. في عشرتي وخبرتي معه لم أره منحازًا إلاّ للبنان، وكان يخشى من أن تفرغه الهجرة من أبنائه. أزعجته كثيرًا الاختراقات الخارجيّة، وأقلقه أن يبقى لبنان في نظر بعضهم وطن لجوء ونزوح، أو بمصطلحين تلازما في الأدبيات السياسيّة أن يظنّ به أنّه خطأ تاريخيّ من جهة فيغدو ويبقى كيان عبور وليس وطن رسوخ.

فرادة جوزيف أنه لم ينكبّ على التاريخ أو مادّة التأريخ للتاريخ والتأريخ. عند المؤرّخين المستشرفين والجديين في عملهم، كل استنباط للحدث كما هو، ومن ثمّ تحليله وتشريحه له هدف واحد، وهو استخراج العناصر بأسرها وسكبها في الزمن الحاليّ حتى نبتني فهمًا كبيرًا وتكون لنا مناعة حقيقيّة لمواجهة الحقائق والواقع الراهن.

كان شديد الانزعاج من فراغ الدولة من مراكز أبحاث يقودها كبار في الفكر السياسيّ بالعمق الاستراتيجيّ ومؤرّخون لهم باع طويل في أبحاث تعبوا فيها حتى يكشفوا الحقائق. ليس من حقائق خلوًّا من تاريخ. السياسة لا تصنع من دون تاريخ. كن بدوره يحفّزنا على حضور مؤتمرات كانت الكليّة تنفرد بالدعوة إليها، ولاسيّما قسم التاريخ، وقد اعتلى كبار منبر قاعة المؤتمرات فيها من أمثال منح الصلح وغسان تويني وعصام خليفة، وكان جوزيف أحد الداعمين لهذا التوجّه، ثمّ دفعنا كهيئة طلابيّة للعمل على الدعوة إلى ندوات ومؤتمرات توليت أنا العديد منها إلى جانب صديقي ورفيق دربي لواء شكور. وأذكر انني مرّة اقترحت عليه لمّا صار عميدًا أن ندعو إلى محاضرتين ضجت بهما الجامعة، فشجّعني فاتصلت بصديقنا المشترك المطران جورج خضر، ودعوته إلى جانب الصديق الدكتور ديزيريه سقّال إلى محاضرة تحت عنوان الحداثة في الفكر الدينيّ، ثمّ أكرمه في مكتبه، والمحاضرة الثانية كانت بعنوان الزواج المدنيّ، وكان المطران جورج بدوره متكلّمًا اساسيًّا فيها إلى جانب المحامي إبراهيم طرابلسي والأستاذ محمد السمّاك، وكنت مديرًا لها، وكان جوزيف لبكي يدفعني أكثر فأكثر للصدارة، من باب معرفته العميقة بي.

وفي حقبة من الزمن ظهر من يعلن لنا إمكانية إلغاء الفروع الثانية بقرار سياسيّ ملتبس. ثارت ثائرة جوزيف وقد أمسى عميدًا لكليّة الآداب، وكان الدكتور أسعد دياب رئيسًا للجامعة. بعد اجتماع طويل ضمّني إلى العميد لبكي ولواء شكور، أخذنا قرارًا بإصدار مجلّة تأريخيّة صادرة عن كليّة الآداب، أرخنا فيها لتأسيس الجامعة اللبنانيّة على يديّ حميد فرنجية وفؤاد أفرام بستاني في عهد الرئيس كميل شمعون، وعيّن فؤاد أفرام البستانيّ أول رئيس لها. قدّم لها الدكتور أسعد دياب وكانت فيها كلمة للعميد الدكتور جوزيف لبكي ثمّ كلمة لي أبديت فيها معنى التفرّع في الجامعة المتحرّر من الطائفيّة، وشدّدنا على ضرورة تواجدها في معظم الأقضية اللبنانيّة حرصًا على الفقراء، كما ركّزنا على نوعيّة التعليم حيث يتولاه أساتذة كبار يمارسون التعليم أيضًا في الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية أو الجامعة اللبنانية الأميركيّة أو البلمند... أتذكّر تمامًا حرص جوزيف لبكي كعميد للكليّة على جودة التعليم.

ذكريات عديدة كانت لي معه، احببت فيه تواضعه الجمّ وتشجيعه الدائم للطلاب حتى يلجوا أبواب الإبداع. الإبداع عنده صورة عن حضور الله في الإنسان. كان يدهشه سعيد عقل بشعره، ويتساءل هل الشعر صناعة أو انسكاب؟ كانت مقالات المطران جورج خضر تثيره في الإضاءة على المسيحية وقرأ معي بأنّ مسيحية جورج خضر لا تعني تلك تلك الطغمة القائمة في لبنان، وحين فاتحته بأنني أريد أن أكتب رسالة الماجستير عنه، فرح فرحًا شديدًا وقال هذه أول ماجستير في كليّة الآداب تكتب عنه، لم يحدث هذا من قبل، وقبل لمناقشة بأسبوعين استدعاني إلى مكتبه ليدعوني للتوجه لحضور مناقشة أطروحة في الفرع الأول وتمثيله هناك وثمّة مفاجأة تنتظرني كان همّه أن أتعرّف على طريقة النقاش. وبالفعل ذهبت إلى هناك فكان المطران جورج وترؤسه الجلسة المفاجأة.

وحين ناقشت رسالتي والتي كانت بإشراف الصديق الحبيب الآخر الدكتور جورج طربيه، كان هذا الحبيب الداعم الأوّل لي، وكانت النتيجة أنني نلت درجة ممتاز بعلامة 18/20، وهي الأولى في تاريخ كليات الآداب في الجامعة اللبنانيّة، كان العميد في قمة فرحه.

يا جوزيف، يا ابن عائلة لها فضل كبير على لبنان في الفكر والتاريخ والأدب والسياسة والشعر واللاهوت والموسيقى. لم يكن بهاؤك من هذا العالم، وإن غصت كثيرًا في التاريخ في قضاياه وعناوينه. لقد كنت مشدودًا إلى ما لا يرى لكنّك رأيته في المحبة القصوى والمجانية التي حبيت بها الجميع.

حين توفيت ابنتك، وكانت عروسًا، وضعت رأسك على كتفي وقلت لي: لقد صارت عروسة للمسيح، ودمعت. وعلى الرغم من إيمانك العظيم، كانت دموعك تبثّ فينا الرجاء، واستذكرت معك شعر نزار قباني، حيث قال إنّ الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان.

معك يا جوزيف تنتهي مرحلة تأريخية كنت متوثّبًا لها. كنت أشتهي أن أسألك كيف استقرت الألوهة في التاريخ البشريّ والزمنيّ؟ ليس هاجسي مكنون في موجودية المسيح الأزلية، بل في موجوديّة المسيح التاريخيّة أيضًا بشعبه. لقد علوت يا صديقي حيث لا تاريخ يكتب أو فلسفة تروى أو لاهوت ينطق به. حيث ستمكث ستكتشف كليّة الكمال بجمال المسيح المضيء. فهل لك أن توحي بشكل أو بآخر لمن أحبّوك وأنت أمام عرش الله، هل الألوهة ستسقرّ في التاريخ، أو أننا أمام اصطباغ التاريخ بها لتكون لنا حياة جديدة نحن أهل الأرض؟

إلى أن تكشف لنا بالإيحاء أو يكشف لنا ربك مباشرة معاني الاستقرار، قف أمام العرش حيث يستقر مجد الله أي المسيح المخلّص وصلّ له حتى يرأف بنا في هذا الزمن، وتذكّر أنّ المحبة أقوى من غيابك، وغيابك بقاء بها وبنورها.

سلام عليك يا جوزيف إلى أن تلقانا مع أكابر الملكوت أمام نور المسيح المضيء للجميع.