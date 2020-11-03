living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضبط كميات هائلة من المازوت وقوارير الغاز!

3
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، انه "بناء للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالطلب من اهالي بيروت الإفادة عن المستودعات في الطوابق السفلية والأرضية من المباني التي تشكل خطرا أو تحوي مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال، وخلال إحدى عمليات الكشف التي قام بها فوج اطفاء بيروت برفقة مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت وبمؤازرة من فوج الحرس، وتحديدا في منطقة عين التينه، مبنى تيتانيوم، بلوك (A)، تم ضبط حوالى 35 خزان مازوت مجهزين بتمديدات خاصة موصولة مع المولد الكهربائي العائد للمبنى المذكور وموضوعين بإحدى الاقسام السفلية فيه بشكل مخالف للقانون ويشكل خطرا على السلامة العامة، وقدرت كمية المازوت المخزنة بداخلهم حوالى 75 ألف ليتر، أي بزيادة تقدر بحوالي 74 ألف ليتر عن الكمية المسموح بها، بالاضافةالى وجود عدد من خزانات الغاز والتي تحتوي على حوالي 20 الف ليتر موجودة في الطابق الأرضي، وعددا من الغالونات المتعددة الأحجام تحتوي على مواد سريعة الاشتعال ( زيوت )، وقد تم تسطير محضر ضبط من قبل مراقبي مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق المخالفين والعمل جار على سحب الكميات الموجودة ومصادرتها لنقلها الى مكان آمن، وتم وضع سيارة اطفاء بحالة تأهب لتأمين سلامة سحب تلك المواد من المكان".

من جهة أخرى، ضبط فوجا الاطفاء والحرس حوالي 90 قاروة غاز بأحجام مختلفة مخزنة في إحدى المحال المخصصة لبيع وتوزيع الغاز في منطقة عائشة بكار على مقربة من دار الافتاء، وهي موضبة بطريقة غير قانونية وتشكل خطرا على السلامة العامة والجوار، وقد تم التواصل مع الشركة الموزعة لقوارير الغاز وعملت على سحبهم من داخل وخارج المحل كون العدد الموجود يتخطى الحد المسموح به خاصة أن المحل يقع ضمن في منطقة سكنية مقتظة، وقد تم توجيه إنذار لصاحب المحل وفي حال تكرار المخالفة سيتم اقفاله بالشمع الأحمر"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout