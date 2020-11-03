قوى الأمن تعمم أوصاف جثة تعرضت لحادث صدم في أوتوستراد أنفه

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :

بتاريخ 11-10-2020 عثر في محلة أنفه على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى بجانب الطريق، وهو في العقد الرابع من العمر تقريبا، طوله حوالى /175/ سنتم، معتدل البنية، حنطي البشرة، ذو شعر اسود كثيف ولحية كثيفة سوداء، من دون قميص، ويرتدي سروال جينز أزرق.

وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى السلام في طرابلس.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئا، الاتصال بفصيلة شكا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541481-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.