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منخفض جوي مساء - أمطار غزيرة، عواصف رعدية وثلوج!

3
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها ال75 كلم/س (تحذير من تطاير اللوحات الاعلانية) مع ارتفاع في موج البحر كما نحذر من تشكل السيول على الطرق في ساعات الذروة، وتساقط زخات من البرد خلال الليل مع تساقط للثلوج على ارتفاع 2300 متر و ما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: منخفض الجوي متمركز فوق اوكرانيا يقترب سريعا ويشتد تأثيره اعتبارا من مساء اليوم، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا ويستمر حتى بعد ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة احيانا خلال النهار بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل مع حدوث برق ورعد.
الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها ال75 كلم/س (تحذير من تطاير اللوحات الاعلانية) مع ارتفاع في موج البحر كما نحذر من تشكل السيول على الطرق في ساعات الذروة، وتساقط زخات من البرد خلال الليل مع تساقط للثلوج على ارتفاع 2300متر و ما فوق .
الخميس: غائم مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانامع حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2300متر وما فوق، يتحول الطقس الى غائم جزئيا اعتبارا من بعد الظهر وتخف حدة الأمطار.
الجمعة: غائم جزئيامع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، ناشطة سرعتها بين 25و 45 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,00
- ساعة غروب الشمس: 16,43

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