13 محضر ضبط بحق مخالفين للتعبئة العامة في صيدا

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سيرت قوى الأمن الداخلي دوريات لها في مدينة صيدا وضواحيها للتحقق من تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بتطبيق التعبئة العامة وحظر التجول في مختلف المناطق اللبنانية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم، وذلك ضمن التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت قوى الامن في اطار جولاتها للتحقق من التزام المواطنين والمحال والمؤسسات التجارية بتنفيذ القرار، 8 مؤسسات مخالفة وسطرت محاضر ضبط بحق اصحابها، بالاضافة الى رصد 5 خروق لحظر التجول من قبل مواطنين وتحرير محاضر مخالفة بحقهم”.