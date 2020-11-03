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أشار نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان، نبيل فهد، في مؤتمر صحافي خلال جولة تفقدية على السوبرماركات، رافقه فيها مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أن "الأسعار بدأت بالانخفاض الأسبوع الفائت والمحفز الرئيسي والوسيلة الأنجح لتخفيض الأسعار هو المنافسة"، لافتاً إلى أنه "هناك سلع أسعارها مستقرة على مستوى منخفض منذ أشهر لأن مورّدها سعّرها على نسبة منخفضة من الدولار".



بدوره، قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أننا "جميعنا وقعنا في الأزمة نفسها وجميعنا نعلم أن الحل يكمن في السياسة ونحن ننتظر تأليف الحكومة ويجب تخطي هذه الأرجوحة"، مشيراً إلى أنه "تم التسعير بالآلية الجديدة والأسعار الجديدة هي بهامش الربح الصحيح ولاحظنا هبوط أسعار أدوات التنظيف وبعض المواد الغذائية غير المدعومة والأجبان لأن سعر الصرف حين ينخفض من واجبنا أن نخفّض الأسعار".