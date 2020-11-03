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لبنان أمام أيام قاسية!

3
NOVEMBER
2020
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لفت مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، في سلسلةِ تغريداتٍ على حسابه عبر "تويتر"، أنه "بين 1 أيلول و30 تشرين الأول، زادت أسرة العناية المركزة لمرضى الكورونا بنسبة 85% (306-165)، وخلال نفس الفترة، ارتفع العدد اليومي لمرضى العناية بنسبة 178% (97-270)".

 

وأضاف، "شهد الأسبوع الماضي رقماً قياسياً للوفيات، بلغ 81 وفاة، بزيادة تربو على 30% عن الأسابيع السابقة، أمامنا أيام قاسية".

 

وأوضح في تغريدة ثانية، أن" عدد وفيات الكورونا في لبنان بلغ 652، 20% منهم مرضى اعمارهم ما بين 60-40 سنة، ولا تزال نسبة الفحوصات الموجبة و عدّاد الحالات الجديدة في ارتفاع، وهو على الاغلب ما سوف نشهده اليوم، كعادة الارقام ايام الثلاثاء. الا انه حتى الان، لا يزال هنالك خلاف على الخطوات المطلوب اتخاذها".


وعن موضوع الإقفال التام، علّق أبيض، "السؤال المطروح هو اقفال عام ام لا اقفال؟ خبراء الصحة العامة مع الاقفال العام فيما الهيئات الاقتصادية تعارض. لكن الوباء مستمر في الانتشار، والارقام تتزايد، علما ان قدرة المستشفيات على توسعة أقسامها محدودة، وهي بالكاد قادرة على القيام باعبائها الحالية من كورونا وامراض اخرى".


وإعتبر أبيض في تغريدة أخرى، أن "السؤال الواجب طرحه هو من سيمسك بزمام الامور؟ هل نبادر بخطوات جريئة تسمح لنا بالتحكم بمجريات الاحداث، ام نترك المبادرة للوباء ينتشر في المجتمع حاصدا المزيد من الارواح. القطاع الاستشفائي منهك وبحاجة للمساعدة من الجميع، مواطنين وهيئات. الوقت يدهمنا، فالصحة اثمن ما نملك".

 

ويُسجّل لبنان إرتفاعًا ملحوظًا بعدد الإصابات وبزيادة الوفيات بـ كورونا، وأعلنت وزارة الصحّة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس الإثنين، عن تسجيل 1080 إصابة جديدة بكورونا (1058 محلية و 22وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 83697".

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