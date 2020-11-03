"قنابل موقوتة" منتشرة في شوارع بيروت!

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كشفت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت عن انتشار ظاهرة جديدة في العاصمة، من خلال محاولة أشخاص تخزين مواد سريعة الاشتعال كالبنزين والمازوت والكاز وقوارير الغاز وغيرها من المواد الخطرة، داخل عدد من السيارات المهملة والمركونة منذ زمن على جانبي الطرقات في شوارع العاصمة.



وأكّدت دائرة العلاقات العامة في بيان أن هذه الظاهرة توازي في خطورتها المواد المخزنة داخل المستودعات والمنازل والتي تشبه الى حد كبير القنابل الموقوتة المنتشرة في شوارع المدينة.



لذلك، كلف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بموجب قرار، فوجَي حرس واطفاء بيروت بالكشف على تلك السيارات المنتشرة في شوارع العاصمة، والطلب من أصحابها المبادرة الى إزالتها فوراً.



وحذر عبود من تحويلها الى مخازن أو مستودعات ثابتة أو متحركة لتخزين أي من المواد الخطرة تحت طائلة حجز تلك السيارات ومصادرة المواد المضبوطة داخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.