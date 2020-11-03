أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل المصالح المتضاربة بين العام والخاص.



غمز

يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك..



لغز

تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى «تقدم ممنهج» لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ أكثر من سنتين.



نداء الوطن: خفايا

تيار سياسي يصرّ على الاحتفاظ بحقيبة سيادية إضافة الى حقيبة خدماتية، لاعتباره أنهما تحفظان له موقعاً متقدماً في السباق الرئاسي.

مصادر قوى الثامن من آذار لا تستبعد أن تستغرق الحكومة «أسابيع طويلة» قبل أن تبصر النور.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة.



كواليس

تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية.